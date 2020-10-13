Еще девять: в Грузии растет число жертв коронавируса

С начала пандемии в Грузии от коронавирусной инфекции скончались уже 102 человека, вылечились же 6 867

ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. В Грузии от коронавирусной инфекции скончались еще девять пациентов, сообщила журналистам руководительница боксированного отделения тбилисской инфекционной больницы Марина Энделадзе.

"Все они были в критическом состоянии и были подключены к аппарату искусственного дыхания. Пять из них лечились в Аджарии", - сказала Энделадзе, отметив, что где скончались остальные пациенты, пока не знает.

Подробности о пациентах также пока неизвестны.

Общее число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 12 841, выздоровели 6 867, скончались 102 человека.

Первый случай коронавируса был зафиксирован 26 февраля.

Первая волна инфицирования пришлась на март-апрель, о второй волне эпидемиологи объявили в начале сентября.