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Тестирование на коронавирус

Еще девять: в Грузии растет число жертв коронавируса

© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya
Общество
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Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2375)
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Sputnik Грузия
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С начала пандемии в Грузии от коронавирусной инфекции скончались уже 102 человека, вылечились же 6 867

ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. В Грузии от коронавирусной инфекции скончались еще девять пациентов, сообщила журналистам руководительница боксированного отделения тбилисской инфекционной больницы Марина Энделадзе.

Директор инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе
photo : Government of Georgia / FB
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"Все они были в критическом состоянии и были подключены к аппарату искусственного дыхания. Пять из них лечились в Аджарии", - сказала Энделадзе, отметив, что где скончались остальные пациенты, пока не знает.

Подробности о пациентах также пока неизвестны.

Общее число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 12 841, выздоровели 6 867, скончались 102 человека.

Первый случай коронавируса был зафиксирован 26 февраля.

Первая волна инфицирования пришлась на март-апрель, о второй волне эпидемиологи объявили в начале сентября.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2375)


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