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Ковид-география Грузии: в каком регионе больше зараженных

© Sputnik / Seyran Baroyan
Общество
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Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2375)
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Sputnik Грузия
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"Красными зонами" в стране по-прежнему остаются Аджария и Тбилиси, наряду с ними особое внимание эпидемиологов приковано и к Имерти

ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Из 569 новых случаев COVID-19, зафиксированных за последние сутки, большинство приходится на Аджарскую АР и Тбилиси, сообщила журналистам руководительница боксированного отделения тбилисской инфекционной больницы Марина Энделадзе.

Директор инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе
photo : Government of Georgia / FB
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Всего с момента выявления первого случая коронавируса в Грузии им заразились 12 841 человек.

За сутки по регионам было зафиксировано: в Аджарии – 207, в Тбилиси – 168, в Имерети – 117, в Шида Картли – 25, в Самегрело - Земо Сванети – 24, в Гурии – восемь, в Квемо Картли – семь, в Мцхета-Мтианети и Кахети – по пять, в Самцхе-Джавахети – три.

Что касается роста случаев коронавируса в регионах, Энделадзе с сожалением отметила, что на данном этапе больше всего инфицированных по-прежнему в Аджарии, а в Тбилиси резкого увеличения заболеваемости нет, что очень хорошо.

Также она привела статистику зараженных, находящихся в критическом состоянии. Таких в Грузии 50 человек.

Общее число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 12 841, выздоровели 6 867, скончались 102.

Первый случай коронавируса был зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2375)


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