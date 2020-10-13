17:46 13 Октября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8002
  • 100 RUB4.1787
  • USD3.2197
Поиск
Новая батумская республиканская больница

Эпидситуация в Аджарии с коронавирусом - последние данные

© Sputnik / Seyran Baroyan
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2375)
259 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201013/249696022/Epidsituatsiya-v-Adzharii-s-koronavirusom---poslednie-dannye-.html

Из пяти скончавшихся от COVID-19 пациентов в Аджарии - две женщины и трое мужчин, в клиниках автономии 51 пациент в реанимации в тяжелом состоянии

ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. За последние сутки в Аджарии зарегистрировано 207 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 248 пациентов, пять человек скончались, сообщила журналистам руководительница боксированного отделения тбилисской инфекционной больницы Марина Энделадзе.

Директор инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе
photo : Government of Georgia / FB
Лекарство от коронавируса Грузия может получить уже в конце октября

Подробностей о скончавшихся пациентах нет. Только известно, что двое из них - женщины, а трое - мужчины. Они проходили лечение в батумской Республиканской больнице и Батумском медицинском центре.

Согласно имеющейся статистике, в ковид-клиниках проходит лечение 542 пациента, из них 19 - несовершеннолетние и 23 - беременные. В реанимации остается 51 пациент.

По информации министерства здравоохранения Аджарии, на данный момент в клиниках более 60 свободных мест.

В ковид-гостиницах лечение проходят 794 пациента, в том числе 70 детей. На дому под наблюдением врачей проходят лечение до 900 пациентов.

В настоящее время в Грузии подтверждено 12 841 случай коронавируса, 6 867 человек выздоровели, 102 пациента скончались.

Первый случай коронавируса был зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2375)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Футбол. Матч между сборными Грузии и Армении на нейтральном поле
Боевая ничья. Фото матча сборных Грузии и Армении по футболу
Глава МИД Армении рассказал о ситуации в Карабахе - эксклюзив Sputnik
Глава МИД Армении рассказал о ситуации в Карабахе - эксклюзив Sputnik
Коронавирус на Южном Кавказе: динамика за сентябрь
Коронавирус на Южном Кавказе: динамика за сентябрь
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться