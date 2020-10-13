Эпидситуация в Аджарии с коронавирусом - последние данные

Из пяти скончавшихся от COVID-19 пациентов в Аджарии - две женщины и трое мужчин, в клиниках автономии 51 пациент в реанимации в тяжелом состоянии

ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. За последние сутки в Аджарии зарегистрировано 207 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 248 пациентов, пять человек скончались, сообщила журналистам руководительница боксированного отделения тбилисской инфекционной больницы Марина Энделадзе.

Подробностей о скончавшихся пациентах нет. Только известно, что двое из них - женщины, а трое - мужчины. Они проходили лечение в батумской Республиканской больнице и Батумском медицинском центре.

Согласно имеющейся статистике, в ковид-клиниках проходит лечение 542 пациента, из них 19 - несовершеннолетние и 23 - беременные. В реанимации остается 51 пациент.

По информации министерства здравоохранения Аджарии, на данный момент в клиниках более 60 свободных мест.

В ковид-гостиницах лечение проходят 794 пациента, в том числе 70 детей. На дому под наблюдением врачей проходят лечение до 900 пациентов.

В настоящее время в Грузии подтверждено 12 841 случай коронавируса, 6 867 человек выздоровели, 102 пациента скончались.

Первый случай коронавируса был зафиксирован 26 февраля.