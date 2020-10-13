Две школы в Шида Картли из-за COVID-19 перешли на дистанционное обучение

За минувшие сутки в регионе выявили 25 новых случаев инфицирования коронавирусом нового типа, более тысячи людей остается в самоизоляции

ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Две школы в центральной части Грузии, в регионе Шида Картли, где были выявлены случаи заражения коронавирусом, перешли на дистанционное обучение, сообщает Первый канал.

По словам и. о. губернатора края Шида Картли Симона Гуледани, среди заболевших коронавирусом трое учеников.

По его словам, остальные случаи заражения связаны с кластерами аптечных сетей GPC и Pharmadepo, а также медучреждениями в селе Флависмани и Тбилиси. Сейчас эпидемиологи выявляют первоисточник еще трех случаев.

"В связи с новыми случаями заболевания государственная школа в селе Флави Горийского муниципалитета и государственная школа села Метехи Каспского муниципалитета перешли на дистанционное обучение. Также на дистанционное обучение был переведен 11-й класс государственной школы села Самтависи", - сказал Симон Гуледани.

В Шида Картли в самоизоляции остаются 544 человека. За последние 24 часа в регионе выявили 25 новых случаев инфицирования COVID-19.