17:47 13 Октября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8002
  • 100 RUB4.1787
  • USD3.2197
Поиск
Приемная для пациентов с подозрением на коронавирус в инфекционной больнице

Все скончавшиеся в Грузии от коронавируса страдали хроническими заболеваниями

© Sputnik / Shota Nozadze
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2375)
39302
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201013/249696685/Vse-skonchavshiesya-v-Gruzii-ot-koronavirusa-stradali-khronicheskimi-zabolevaniyami-.html

Не смогли справиться с COVID-19 в основном люди в возрасте – самым молодым был мужчина 57 лет, а самой пожилой – женщина 80 лет

ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. В Грузии от коронавирусной инфекции скончались еще девять пациентов – по подтвержденным данным из них пять в Аджарии и два в Имерети.

Подробности о двух пациентах пока не сообщаются.

Девочка дистанционно делает уроки
© Sputnik / Olga Kiknavelidze
Коронавирус срывает уроки: еще одна школа в Кутаиси перешла на онлайн-обучение

Из пяти скончавшихся пациентов в Аджарии – двое 68 и 78-летние женщины, а трое – мужчины 57, 70 и 73 лет. Четверо проходили лечение в батумской Республиканской больнице и один в Батумском медицинском центре.

По официальной информации министерства здравоохранения Аджарии, все они были в тяжелом состоянии и у них были хронические заболевания. У всех была острая дыхательная недостаточность, а у четверых развилась двухсторонняя пневмония.

В Имерети от коронавирусной инфекции скончались две пациентки – 64-летнюю женщину доставили в тяжелом состоянии в Тержольскую клинику из Аджарии неделю назад. У нее вместе с двухсторонней пневмонией была острая дыхательная недостаточность и она была подключена к аппарату искусственного дыхания.

Вторая пациентка – 80-летняя женщина – лечилась в ковид-центре Самтредия, у нее также были хронические заболевания.

В настоящее время в Грузии подтверждено 12 841 случай коронавируса, 6 867 человек выздоровели, 102 пациента скончались.

Первый случай коронавируса был зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2375)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Футбол. Матч между сборными Грузии и Армении на нейтральном поле
Боевая ничья. Фото матча сборных Грузии и Армении по футболу
Глава МИД Армении рассказал о ситуации в Карабахе - эксклюзив Sputnik
Глава МИД Армении рассказал о ситуации в Карабахе - эксклюзив Sputnik
Коронавирус на Южном Кавказе: динамика за сентябрь
Коронавирус на Южном Кавказе: динамика за сентябрь
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться