Все скончавшиеся в Грузии от коронавируса страдали хроническими заболеваниями

Не смогли справиться с COVID-19 в основном люди в возрасте – самым молодым был мужчина 57 лет, а самой пожилой – женщина 80 лет

ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. В Грузии от коронавирусной инфекции скончались еще девять пациентов – по подтвержденным данным из них пять в Аджарии и два в Имерети.

Подробности о двух пациентах пока не сообщаются.

Из пяти скончавшихся пациентов в Аджарии – двое 68 и 78-летние женщины, а трое – мужчины 57, 70 и 73 лет. Четверо проходили лечение в батумской Республиканской больнице и один в Батумском медицинском центре.

По официальной информации министерства здравоохранения Аджарии, все они были в тяжелом состоянии и у них были хронические заболевания. У всех была острая дыхательная недостаточность, а у четверых развилась двухсторонняя пневмония.

В Имерети от коронавирусной инфекции скончались две пациентки – 64-летнюю женщину доставили в тяжелом состоянии в Тержольскую клинику из Аджарии неделю назад. У нее вместе с двухсторонней пневмонией была острая дыхательная недостаточность и она была подключена к аппарату искусственного дыхания.

Вторая пациентка – 80-летняя женщина – лечилась в ковид-центре Самтредия, у нее также были хронические заболевания.

В настоящее время в Грузии подтверждено 12 841 случай коронавируса, 6 867 человек выздоровели, 102 пациента скончались.

Первый случай коронавируса был зафиксирован 26 февраля.