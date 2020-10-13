В масках и с соблюдением дистанции – обращение Патриархии Грузии к прихожанам

Все верующие, которые придут на праздник Светицховлоба, пройдут термоскрининг, их просят быть в масках и на службе в храме соблюдать дистанцию

ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Грузинская православная церковь 14 октября отмечает храмовый праздник Светицховлоба в древней столице Грузии Мцхета.

Религиозный праздник — Мцхетоба-Светицховлоба - посвящен Хитону Господню и Столпу Животворящему, источающему чудотворное миро. В Грузии этот праздник объявлен государственным, 14 октября - нерабочий день. В храме Светицховели Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II проводит торжественную литургию. На нее, как правило, собираются тысячи верующих.

Чтобы обеспечить безопасность людей во время праздничного богослужения, прихожанам будут измерять температуру при входе во двор храма Светицховели, сообщает Патриархия Грузии.

Верующие, которые решат прийти в храм, должны соблюдать социальную дистанцию и быть в защитных масках. Кроме этого, на автотранспортные средства, чтобы добраться во Мцхета, не потребуется пропуск.

"Молитва начнется 13 октября в 17:00, а служба 14 октября в 10:00", - говорится в заявлении Патриархии.

Праздник Светицховлоба в Грузии отмечают дважды: 14 октября - в этот день он приходится на праздник Покрова Пресвятой Богородицы, а также 13 июля, так как христианский мир празднует в этот день Собор славных и всехвальных Двенадцати апостолов, которым посвящен и Мцхетский храм.