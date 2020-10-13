В Аджарии не будет дефицита коек для ковид-инфицированных

В Аджарию в помощь местным медикам направляются специалисты из Тбилиси, в автономии идет интенсивная мобилизация мест в клиниках для новых пациентов - Минздрав Грузии пытается стабилизировать эпидситуацию в регионе

ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. В Аджарии не будет дефицита коек для инфицированных коронавирусом, заявила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе во время встречи с членами клинической группы.

Эпидситуация в Аджарии с коронавирусом - последние данные>>

За последние сутки в Аджарии зарегистрировано 207 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 248 пациентов, пять человек скончались.

По ее словам, в Республиканской больнице в Батуми выделят еще 50 коек для инфицированных коронавирусом и еще 30 в других клиниках.

"Мой первый заместитель находится в Аджарии. Под его руководством мобилизуются койки… Еще 50 коек будут добавлены в Республиканской больнице - 10 реанимационных и 40 терапевтических. Другие больницы региона, которые сотрудничают с нами, предоставят еще 30 дополнительных коек, что, по нашему мнению, позволит закрыть тему дефицита коек в Аджарии", - сказала Тикарадзе.

Глава Минздрава Грузии также отметила, что на месте находятся около десяти врачей, рекомендованных министерством здравоохранения и клинической бригадой, - специалисты как в области реанимации, так и в области инфекционных заболеваний.

"Завтра в Аджарию будут отправлены еще четыре человека из команды Тенгиза Церцвадзе (директор тбилисской инфекционной больницы - ред.)", - отметила она.

Тикарадзе также сообщила, что в регионе Гурия добавится ковид-центр в Уреки, где мобилизована 21 койка.

"Важно, что эта клиника при необходимости сможет принять четырех тяжелобольных, которые в течение 24-48 часов будут переведены в другие клиники", - сказала она.

Согласно имеющейся статистике, в ковид-клиниках Аджарии лечатся 542 пациента, из них 19 - несовершеннолетние и 23 - беременные. В реанимации остается 51 пациент.

По информации министерства здравоохранения Аджарии, на данный момент в клиниках более 60 свободных мест.

В ковид-гостиницах лечение проходят 794 пациента, в том числе 70 детей. На дому под наблюдением врачей лечатся до 900 пациентов.

В настоящее время в Грузии подтвержден 12 841 случая коронавируса, 6 867 человек выздоровели, 102 пациента скончались.

Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля.