Коронавирус подтвердился у одного из заключенных в Аджарии

Аджария до сих пор остается одной из "горячих точек" ковид-заражения на эпидемиологической карте Грузии

ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Коронавирус выявили у задержанного в Аджарии гражданина Турции, который находился под стражей в отделении полиции, об этом говорится в заявлении Специальной пенитенциарной службы.

По данным Службы, 11 октября, после того как для обвиняемому избрали тюремное заключение в качестве меры пресечения, сотрудники полиции доставили его в карантинную зону Специальной пенитенциарной службы.

"Поскольку обвиняемый содержался под стражей в Аджарском регионе, в связи с острой эпидемической ситуацией там он прошел экспресс-тест, выявляющий антигены и антитела, который дал положительный результат", - говорится в заявлении.

Как отмечают в ведомстве, в целях предотвращения возможного распространения вируса 11 октября заключенный был доставлен в клинику гражданского сектора для контроля с электронным браслетом, так что присутствие в медучреждении конвоиров пенитенциарного учреждения не было необходимым.

Инфицированный не имел контакта с другими заключенными, отмечают в пенитенциарной службе.