Грузия отмечает праздник Мцхетоба-Светицховлоба

Чтобы обеспечить безопасность людей во время праздничного богослужения, прихожанам будут измерять температуру при входе во двор храма Светицховели

ТБИЛИСИ, 14 окт – Sputnik. Грузия 14 октября отмечается большой религиозный праздник – Мцхетоба-Светицховлоба, посвященный Хитону Господню и Столпу Животворящему, источающему чудотворное миро.

В Грузии 14 октября является нерабочим днем.

Традиционно эпицентром празднования в этот день является древняя столица Грузии Мцхета и собор Светицховели, где с раннего утра начинают собираться верующие со всей страны. С утра в соборе Светицховели проведет службу Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II.

Однако, эпидемия коронавируса в стране наложила ограничения и на церковные праздники. В частности, чтобы обеспечить безопасность людей во время праздничного богослужения, прихожанам будут измерять температуру при входе во двор храма Светицховели, сообщает Патриархия Грузии.

Верующие, которые решат прийти в храм, должны соблюдать социальную дистанцию и быть в защитных масках. Кроме этого, на автотранспортные средства, чтобы добраться во Мцхета, не потребуется пропуск.

Праздник Светицховлоба в Грузии отмечают дважды: 14 октября – в этот день он приходится на праздник Покрова Пресвятой Богородицы, а также 13 июля, так как христианский мир празднует в этот день Собор славных и всехвальных Двенадцати апостолов, которым посвящен и Мцхетский храм.