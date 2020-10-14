09:43 14 Октября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7968
  • 100 RUB4.1781
  • USD3.2209
Поиск
Скорая помощь 112

В Грузии изменили протокол лечения инфицированных коронавирусом

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2379)
57520
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/0d/249701184.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201014/249701723/V-Gruzii-izmenili-protokol-lecheniya-infitsirovannykh-koronavirusom.html

В стране будет создано пять мобильных групп для контролирования процесса лечения зараженных коронавирусом

ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Министерство здравоохранения Грузии переходит на новый стиль управления пациентами – процесс лечения по всей стране будут контролировать мобильные группы, соответствующие изменения внесли в протокол лечения инфицированных коронавирусом.

Директор тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе после завершения встречи клинической группы сообщил журналистам, что будут созданы пять мобильных групп, в состав которых войдут по одному инфекционисту, реаниматологу и представителю Минздрава.

Врачи в центре по борьбе с коронавирусом COVID 19 помогают пациенту
© Sputnik / STRINGER
В мире зафиксировали первую смерть повторно заразившегося коронавирусом

"Кроме того, в две группы добавлены несколько практикующих врачей с наибольшим опытом управления COVID. Одна из этих пяти групп поедет в Аджарию. Эта группа будет расширена, за исключением инфекциониста, реаниматолога и сотрудника министерства. Будут три молодых врача, которые помогут с практической работой там", - сказал Церцвадзе журналистам.

По его словам, вторая группа поедет в Кутаиси, который столкнулся с серьезными проблемами, и три группы будут работать в Тбилиси.

Церцвадзе отметил, что у этих мобильных групп будет смешанная функция.

"Первое - каждая группа проведет аудит, оценит все сильные и слабые стороны той или иной клиники. Сделает анализ, и потом министерство отреагирует, где какое звено усилить. Второе - группа не ограничится только функцией аудита. Она окажет практическую помощь, поскольку члены этой группы являются практикующими врачами с большим опытом", - сказал он.

Новая батумская республиканская больница
© Sputnik / Seyran Baroyan
Эпидситуация в Аджарии с коронавирусом - последние данные

Врач отметил, что на необходимость такого шага указала тенденция последних 2-3 недель, когда наблюдался рост случаев, а также рост смертности.

"Это требует немедленных ответных мер, первые серьезные шаги уже сделаны. Я надеюсь, что Грузия ощутит результат всего за какую-то неделю", - сказал Церцвадзе.

В настоящее время в Грузии подтвержден 12 841 случай коронавируса, 6 867 человек выздоровели, 102 пациента скончались. Первый случай коронавируса был зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2379)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Футбол. Матч между сборными Грузии и Армении на нейтральном поле
Боевая ничья. Фото матча сборных Грузии и Армении по футболу
Дети и COVID-19: как работают детсады Тбилиси в условиях пандемии
Дети и COVID-19: как работают детсады Тбилиси в условиях пандемии
Коронавирус в Грузии: главное за сентябрь
Коронавирус в Грузии: главное за сентябрь
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться