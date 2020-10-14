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Новый антирекорд: за сутки в Грузии выявили 680 случаев заражения COVID-19

© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya
Общество
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Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2383)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201014/249704963/Novyy-antirekord-za-sutki-v-Gruzii-vyyavili-680-sluchaev-zarazheniya-COVID-19.html

Общее число людей, подхвативших коронавирусную инфекцию в Грузии, достигло 13 521

ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Суточный показатель новых случаев заражения коронавирусом в Грузии продолжает расти – число выявленных новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки увеличилось на 680.

Это абсолютный рекорд суточного прироста в Грузии с начала пандемии. Ранее эта цифра не превышала 600.

По данным официального сайта StopCov, общее количество зараженных в стране составляет 13 521.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 292 человека, с начала пандемии вылечились 7 159 пациентов. Скончались – 107 (плюс 7 за сутки).

К этому времени активных случаев коронавируса в Грузии 6 253.

В карантине в данное время находятся 5 590 человек, в стационарах – 836, еще 1 393 – в ковид-гостиницах.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2383)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Грузия


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