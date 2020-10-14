Тбилиси лидирует – большую часть новых случаев COVID-19 выявили в cтолице Грузии

Тбилиси обогнал Аджарию по случаям заражения COVID-19. Эпидемиологи настаивают на ношении масок в закрытых и открытых пространствах, а также в соблюдении соцдистанции

ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. В Грузии за последние сутки выявили 680 новых случаев коронавирусной инфекции, из них 44% приходится на Тбилиси, заявила журналистам руководительница боксированного отделения тбилисской инфекционной больницы Марина Энделадзе.

В частности, в Тбилиси выявили 297 новых случаев коронавируса, накануне данная цифра составляла 168.

Что касается Аджарии, то там случаи уменьшились. За последние сутки в черноморском регионе выявили 189 случаев, накануне данная цифра составила 207.

Итак, география новых случаев ковид-заражения за последние сутки в стране выглядит так:

Тбилиси – 297

Аджария – 189

Имерети – 150

Шида Картли – 12

Квемо Картли – 11

Мцхета-Мтианети – 9

Гурия – 6

Самегрело - Земо Сванети – 3

Кахети – 2

Самцхе-Джавахети – 1.

"У нас всегда был страх, что в Тбилиси увеличатся случаи с учетом тесноты и количества населения. Связано это с тем, что не соблюдают правила, в первую очередь, не ходят в масках. Это должно быть правилом нашей ежедневной жизни", – отметила Энделадзе.

Непосредственно в тбилисской инфекционной больнице лечатся 62 пациента. Из них четверо находятся в реанимационном отделении. Два пациента подключены к аппарату искусственного дыхания.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 292 человека, с начала пандемии вылечились 7 159 пациентов. Скончались - 107 (плюс 7 за сутки). За сутки в Аджарии и Тбилиси скончались семь человек, четыре женщины и трое мужчин. Возраст скончавшихся пациентов колеблется от 66 до 90 лет.

К этому времени активных случаев коронавируса в Грузии 6 253. В карантине в данное время находятся 5 590 человек, в стационарах – 836, еще 1 393 – в ковид-гостиницах. 41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.