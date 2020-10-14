Эпидемиологи призвали жителей Грузии носить маски в закрытых и открытых пространствах

Человечеству следует научиться жить с коронавирусом и не забывать, что СOVID-19 - это не простуда, а серьезное заболевание, которое уже унесло жизни миллиона человек, сказал ведущий эпидемиолог Грузии

ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе призвал жителей страны носить маски не только в закрытых, но и в открытых пространствах.

"Самой лучшей защитой является маска. Ее ношение, когда наблюдается рост инфекции, необходимо и в закрытых, и в открытых пространствах, где мы не можем всегда соблюдать дистанцию. Маска от 50 до 75% снижает риск распространения инфекции. Поэтому прошу всех соблюдать простые правила", - сказал Гамкрелидзе.

Он также призвал всех воздержаться от многочисленных собраний, не проводить большие свадьбы, дни рождения и т. д. Все крупные источники заражения коронавируса в последнее время были связаны именно с такими мероприятиями, отметил Гамкрелидзе.

По словам медика, случаи коронавирусной инфекции растут не только в Грузии, но и во всем мире, а жертвами пандемии станет гораздо больше людей, чем от туберкулеза, ВИЧ, малярии и гепатита С.

"Мнение, что в мире нет коронавируса, что это как насморк и скоро пройдет, неправильно. Коронавирус – это серьезное заболевание, миллион человек стал жертвами этой инфекции и есть прогноз, что до следующей весны, к сожалению, еще миллион человек станет ее жертвами", - сказал Гамкрелидзе.

Как говорит глава Национального центра по контролю заболеваний, новые случаи коронавируса, в основном, приходятся на симптомных пациентов, которые активно обращаются к учреждениям первичного здравоохранения, ковид-центрам, онлайн-клиникам и центрам температуры.

Из 680 новых пациентов, выявленных за последние сутки, 362 являются симптомными. Гамкрелидзе еще раз напомнил, что при первых же симптомах (температура, затрудненное дыхание, кашель) пациенты должны позвонить на "112", чтобы семейные врачи наметили дальнейшие шаги. Им сделают тестирование и в случае положительного результата их будут лечить по установленному протоколу.

По словам Гамкрелидзе, из 680 новых случаев 167 связаны с контактами инфицированных.

"Лица, находящиеся в контакте с инфицированными, не должны искать возможность сделать тест в тот же день. Важно, чтобы они остались в самоизоляции в течение 12 дней. Если у них будут симптомы, характерные коронавирусу, то тогда они должны обратиться в "112" и пройти протокол диагностирования", - пояснил Гамкрелидзе.

Несмотря на новый антирекорд суточных показателей ковид-заражения в стране, масштабные мероприятия не будут предприняты, сказал Гамкрелидзе. Осуществятся лишь точечные ограничения, так как Грузия также как и другие страны мира не может больше закрыться.

По словам Гамкрелидзе, у эпидемиологов была надежда, что коронавирус, также как и многие респираторные инфекции, исчезнет летом, однако так не произошло и человечеству придется научиться с ним жить.

Тем временем в Грузии вместе с увеличением новых случаев наблюдается и рост инфицирования медперсонала, это число достигает 54. Из самоизоляции было выявлено 14 положительных случаев, из Дома юстиции-МВД – 5, трое являются водителями грузовых автомобилей, а также около 70 других риск-групп.

Кроме того, Гамкрелидзе выделил три основных региона, которые требуют особого внимания в плане эпидемиологического положения – это Тбилиси, Аджария и Имерети.

Врач также призвал население носить маски в церквях. По его словам, в нескольких церквях были зарегистрированы случаи коронавируса.

"Сегодня большой праздник – Светицховлоба. Призываю людей, которые сегодня идут в церковь, зайти внутрь в масках и не снимать ее. Обязательно должна быть соблюдена двухметровая дистанция. Несоблюдение дистанции способствует распространению инфекции", – сказал Гамкрелидзе.