Гахария: вместе мы можем победить такого сильного врага, как вирус

Единством и общими усилиями можно истребить даже такого могучего врага, как COVID-19, считает глава грузинского правительства

ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Единство имеет огромное значение во время испытания и все вместе - народ, врачи, церковь, правительство - смогут победить пандемию, заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария в Кафедральном храме Светицховели во Мцхета.

"Мы пройдем это испытание" - Патриарх Грузии о пандемии коронавируса >>>

Грузия 14 октября отмечает большой религиозный праздник – Мцхетоба-Светицховлоба, посвященный Хитону Господню и Столпу Животворящему, источающему чудотворное миро.

Премьер отметил, что Светицховлоба – это общегосударственный праздник и поздравил с этим днем патриарха Грузии и всех граждан страны.

"Светицховлоба уже не только религиозный праздник, Светицховлоба – это праздник всей Грузии, государственный праздник, который объединяет всех нас вместе. Граждане Грузии, врачи, церковь, правительство, мы все вместе можем победить такого сильного врага, как вирус", - заявил Гахария.

В Грузии 14 октября является официальным выходным. Традиционно эпицентром празднования в этот день является древняя столица Грузии Мцхета и собор Светицховели, где с раннего утра начинают собираться верующие со всей страны.