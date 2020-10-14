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Дезинфекция школ и учебных заведений в грузинской столице. Власти Грузии принимают меры по борьбе с коронавирусом

Еще одна школа в Тбилиси перешла на дистанционное обучение из-за коронавируса

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201014/249709248/Esche-odna-shkola-v-Tbilisi-pereshla-na-distantsionnoe-obuchenie-iz-za-koronavirusa.html

Это не первая школа, не только в столице, но и в стране, которая во избежание распространения коронавируса вынуждена вернуться к онлайн-обучению

ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Тбилисская школа №94 перешла на дистанционный метод обучения - решение было принято после того, как у одного из педагогов диагностировали коронавирус.

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Как сообщает телеканал "Имеди" со ссылкой на Минобразования Грузии, в школе проводится дезинфекция, а обучение будет продолжено в онлайн-формате.

По словам директора школы Нино Гахария, в школе следовали всем рекомендациям и у учителя не было никаких симптомов. После четверга его не было в школе. Об инфицировании педагога были проинформированы все соответствующие ведомства.

Девочка дистанционно делает уроки
© Sputnik / Olga Kiknavelidze
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"Министерство образования, науки, культуры и спорта Грузии введет точечные ограничения на школы, в которых подтвержден факт заражения коронавирусом. Если подтвердится факт заражения, школа немедленно примет меры, предписанные Минздравом", - заявили в министерстве, подчеркнув, что в подобных случаях люди переходят на самоизоляцию, будь это класс, этаж или вся школа.

В Грузии с 1 октября ученики 1-6 классов вернулись в школы крупных городов после долгого перерыва - это решение не коснулось Аджарии, где фиксировалась одна из наихудших эпидситуаций, а также некоторых школ региона Гурии и Самегрело.

При этом родители школьников с 1 по 6 классы Тбилиси, Зугдиди, Кутаиси или Рустави, которые хотят, чтобы они продолжали учиться дистанционно и не посещали очные занятия в классах, должны заполнить заявку на сайте министерства образования online.emis.ge или обратиться к школе, где регистрацию проведет администрация. Дистанционно продолжают учиться учащиеся с 7 по 12 класс.

Суточный показатель новых случаев заражения коронавирусом в Грузии продолжает расти – за последние сутки зафиксировали 680 зараженных COVID-19. Общее число инфицированных в стране достигло 13 521.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2388)


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