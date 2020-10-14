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Дом Юстиции

Документ заверен: в Грузии заработала услуга "электронный апостиль"

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201014/249709412/Dokument-zaveren-v-Gruzii-zarabotala-usluga-elektronnyy-apostil.html

Грузия стала 19-й страной из 119 государств - участников Гаагской конвенции, которая внедрила у себя этот сервис

ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Грузия стала 19-й страной в мире, имеющей инновационную услугу электронный апостиль, сообщает Агентство развития государственных сервисов Министерства юстиции.

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Для того чтобы документы, выданные в Грузии, имели юридическую силу за границей, их необходимо заверить апостилем, что делает эту услугу одной из самых востребованных.

Как говорится в заявлении агентства, цель проекта – повысить для граждан доступность услуг с использованием современных технологий.

Даже сегодня услуга апостиля является одноступенчатой процедурой, и она предполагает заверение документа апостилем только одним конкретным агентством - Агентством развития государственных услуг. Агентство развития проверяет с помощью апостиля подлинность подписей на более чем 100 типах документов, выданных органами государственного управления, учреждениями здравоохранения и образования, полномочия подписавшего и подлинность печати. Такой заверенный документ может использоваться в любом из 119 государств-участников Гаагской конвенции 1961 года, касающейся легализации иностранных официальных документов, говорится в заявлении.

Тбилисский Дом Юстиции - государственные сервисы
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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В настоящее время электронный апостиль доступен только в 18 из 119 стран - Испании, Бельгии, Австрии, Эстонии, США, Аргентине, Бахрейне, Боливии, Чили, Колумбии, Латвии, Новой Зеландии, Молдове, Словении, Венесуэле, Доминике, Бразилии. Теперь к этому списку добавилась Грузия. Что касается остальных 100 государств-членов Гаагской конвенции, то они будут внедрять услугу поэтапно.

Получить документ, заверенный апостилем, можно на веб-сайтах www.my.gov.ge и https://apostille.cra.ge, или по электронной почте. Вместе с тем выдача документов в материальной форме будет продолжена.

Проект электронного апостиля был поддержан Программой развития ООН (ПРООН) и правительством Великобритании.

В Агентстве отмечают, что за последнее время к существующим дистанционным услугам были добавлены новые, наиболее востребованные услуги, и их территориальный охват был расширен – эти услуги уже доступны для всех лиц на территории Грузии, а не только для лиц, проживающих за рубежом.



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