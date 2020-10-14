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Прихожая комната в одном из детских садов

Коронавирус прервал работу нескольких детских садов в Тбилиси сразу после их открытия

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2388)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201014/249709609/Koronavirus-prerval-rabotu-neskolkikh-detskikh-sadov-v-Tbilisi-srazu-posle-ikh-otkrytiya.html

Из-за распространения коронавируса учебный процесс прерывается не только в школах, но и в детских садах

ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Сразу после возобновления учебно-воспитательного процесса несколько детских садов в Тбилиси временно закрылись, сообщает Первый канал.

Учебный процесс в большинстве детских садов Тбилиси возобновился 12 октября. Исключениями стали детские сады № 53 (Глдани), №99 (Дидубе) и 36 (Крцаниси). По данным Тбилисского агентства по управлению детскими садами, среди сотрудников этих трех детских садов зарегистрированы случаи заражения коронавирусом.

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После 12 октября на две недели также был остановлен учебный процесс в детских садах №4 и №93, где коронавирус подтвердился у воспитателей.

"Это не дает повода для паники, потому что воспитатель находится в самоизоляции с 6 октября, ее не было в детском саду с момента выявления температуры (6 октября), также ее не было и в день открытия", – говорится на странице детского сада №93 в Facebook.

Кроме того, по имеющейся у телеканала информации, из-за коронавируса на две недели приостановлен учебный процесс в одном из детских садов, расположенных в Диди Дигоми.

Суточный показатель новых случаев заражения коронавирусом в Грузии продолжает расти – за последние сутки зафиксировали 680 зараженных COVID-19. Общее число инфицированных в стране достигло 13 521.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2388)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Тбилиси, Грузия, Детский сад


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