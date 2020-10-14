У депутата городского собрания Кутаиси выявили коронавирус

Депутат входит в число тех 150 человек в регионе Имерети, тесты которых оказались положительными за последние сутки

ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Коронавирус подтвердился у депутата Кутаисского сакребуло (городское собрание) Мераба Квицаридзе.

Как сообщает Первый канал, у мажоритарного депутата накануне проявились симптомы вируса, а сегодня тест подтвердил наличие коронавируса.

За последние сутки в регионе Имерети зарегистрировано рекордное количество инфицированных коронавирусом - 150 человек.

В целом по Грузии за последние сутки выявили 680 новых случаев коронавирусной инфекции, из них 44% приходится на Тбилиси. По последним данным, общее количество зараженных в стране составляет 13 521.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 292 человека, с начала пандемии вылечились 7 159 пациентов. Скончались - 107.