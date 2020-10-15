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Фабрика по пошиву одежды

Текстильная фабрика в Поти прекратила работу - 116 инфицированных

photo: Business & Technology / FB
Общество
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Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2394)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201015/249712897/Tekstilnaya-fabrika-v-Poti-prekratila-svoyu-rabotu---116-infitsirovannykh-.html

Коллектив "Аджара текстиль" – это в основном женщины, 417 сотрудников прошли тестирование, результат был ошеломляющим

ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Коронавирус подтвердился у 116 сотрудников текстильной фабрики "Аджара текстиль" в Поти (регион Самегрело - Земо Сванети) – предприятие остановлено, сообщает телеканал Imedi.

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© photo: Sputnik / Evgeny Samarin
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Из 116 зараженных, 22 человека являются жителями города Поти. По решению руководства фабрики, с сегодняшнего дня фабрика приостановила свою работу на неделю. По словам мэра Поти Гочи Курдгелия, в случае необходимости процесс будет приостановлен на более длительный срок. Всего было протестировано 417 сотрудников фабрики.

По данным официального сайта StopCov на утро 15 октября, общее количество зараженных в стране составляет 13 521. С начала пандемии вылечились 7 159 пациентов. Скончались 107.

К этому времени активных случаев коронавируса в Грузии 6 253.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2394)


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