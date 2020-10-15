Текстильная фабрика в Поти прекратила работу - 116 инфицированных

Коллектив "Аджара текстиль" – это в основном женщины, 417 сотрудников прошли тестирование, результат был ошеломляющим

ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Коронавирус подтвердился у 116 сотрудников текстильной фабрики "Аджара текстиль" в Поти (регион Самегрело - Земо Сванети) – предприятие остановлено, сообщает телеканал Imedi.

Из 116 зараженных, 22 человека являются жителями города Поти. По решению руководства фабрики, с сегодняшнего дня фабрика приостановила свою работу на неделю. По словам мэра Поти Гочи Курдгелия, в случае необходимости процесс будет приостановлен на более длительный срок. Всего было протестировано 417 сотрудников фабрики.

По данным официального сайта StopCov на утро 15 октября, общее количество зараженных в стране составляет 13 521. С начала пандемии вылечились 7 159 пациентов. Скончались 107.

К этому времени активных случаев коронавируса в Грузии 6 253.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.