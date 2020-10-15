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Тест на коронавирус

Новый антирекорд: за сутки в Грузии выявили 919 случаев заражения COVID-19

© AP Photo / Jean-Francois Badias
Общество
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Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2394)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201015/249713858/Novyy-antirekord-za-sutki-v-Gruzii-vyyavili-919-sluchaev-zarazheniya-COVID-19.html

Общее число людей, подхвативших коронавирусную инфекцию в Грузии, достигло 14 440

ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Суточный показатель новых случаев заражения коронавирусом в Грузии продолжает расти – число выявленных новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки увеличилось на 919.

Это абсолютный рекорд суточного прироста в Грузии с начала пандемии. Прошлый антирекорд был поставлен накануне – 680 случаев.

По данным официального сайта StopCov, общее количество зараженных в стране составляет 14 440.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 208 человек, с начала пандемии вылечились 7 367 пациентов. Скончались – 113 (плюс 4 за сутки).

К этому времени активных случаев коронавируса в Грузии 6 960.

В карантине в данное время находятся 5 721 человек, в стационарах – 836, еще 1 090 – в ковид-гостиницах.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2394)


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