Новый антирекорд: за сутки в Грузии выявили 919 случаев заражения COVID-19

ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Суточный показатель новых случаев заражения коронавирусом в Грузии продолжает расти – число выявленных новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки увеличилось на 919.

Это абсолютный рекорд суточного прироста в Грузии с начала пандемии. Прошлый антирекорд был поставлен накануне – 680 случаев.

По данным официального сайта StopCov, общее количество зараженных в стране составляет 14 440.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 208 человек, с начала пандемии вылечились 7 367 пациентов. Скончались – 113 (плюс 4 за сутки).

К этому времени активных случаев коронавируса в Грузии 6 960.

В карантине в данное время находятся 5 721 человек, в стационарах – 836, еще 1 090 – в ковид-гостиницах.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.