12:45 15 Октября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7968
  • 100 RUB4.1781
  • USD3.2209
Поиск
Празднование Светицховлоба во время пандемии коронавируса. Верующие у входа в храм Светицховели - термоскрининг

COVID-статистика: где больше инфицированных в Грузии

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2394)
57603
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/0e/249703532.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201015/249713969/Ocherednoy-Covid-rekord-gde-bolshe-infitsirovannykh-v-Gruzii.html

"Красная зона" из Аджарии переместилась в Тбилиси – за последние дни в столице фиксируется наибольшее число заражения COVID-19

ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. В Грузии за последние сутки выявили 919 новых случаев коронавирусной инфекции, из них на Тбилиси приходится 366 случаев, заявила журналистам руководительница боксированного отделения тбилисской инфекционной больницы Марина Энделадзе.

По информации Энделадзе, за последние сутки выздоровели 208 пациентов.

А география новых случаев ковид-заражения за последние сутки в стране выглядит так: Тбилиси – 366, Аджария – 286, Имерети – 104, Самегрело - Земо Сванети – 57, Квемо Картли – 44, Шида Картли – 21, Кахети – 13, Гурия – 13, Мцхета-Мтианети – 11, Самцхе-Джавахети – 3, Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 1.

За минувшие сутки от коронавируса скончались четыре человека.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2394)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Празднование Светицховлоба во время пандемии коронавируса. Верующие у входа в храм Светицховели - термоскрининг
Светицховлоба на фоне коронавируса: как отмечают праздник во время пандемии
Бегать и унижаться - ниже нашего достоинства: Лавров о прекращении диалога с ЕС
Бегать и унижаться - ниже нашего достоинства: Лавров о прекращении диалога с ЕС
Коронавирус в Грузии: главное за сентябрь
Коронавирус в Грузии: главное за сентябрь
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться