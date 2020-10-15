COVID-статистика: где больше инфицированных в Грузии

"Красная зона" из Аджарии переместилась в Тбилиси – за последние дни в столице фиксируется наибольшее число заражения COVID-19

ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. В Грузии за последние сутки выявили 919 новых случаев коронавирусной инфекции, из них на Тбилиси приходится 366 случаев, заявила журналистам руководительница боксированного отделения тбилисской инфекционной больницы Марина Энделадзе.

По информации Энделадзе, за последние сутки выздоровели 208 пациентов.

А география новых случаев ковид-заражения за последние сутки в стране выглядит так: Тбилиси – 366, Аджария – 286, Имерети – 104, Самегрело - Земо Сванети – 57, Квемо Картли – 44, Шида Картли – 21, Кахети – 13, Гурия – 13, Мцхета-Мтианети – 11, Самцхе-Джавахети – 3, Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 1.

За минувшие сутки от коронавируса скончались четыре человека.