Назначены чартерные рейсы из Тбилиси в Афины и Рим

Рейсы будут выполнены 23 октября в Афины и 25 октября в Рим. Пассажирам нужно будет представить необходимые документы для вылета

ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Назначены чартерные рейсы из Грузии в направлении Италии и Греции, говорится в сообщении на сайте Тбилисского международного аэропорта.

Самолет вылетит из Тбилиси в Афины 23 октября, а рейс в Рим будет выполнен 25 октября.

"Для вылета в Италию и Грецию лица с визой, приглашением или видом на жительство должны обязательно предъявить документ и туристическую страховку", – говорится в заявлении Тбилисского международного аэропорта.

В связи с пандемией коронавируса Грузия закрыла границы для иностранцев, за исключением особых случаев, и прекратила авиасообщение по всем направлениям. Правительство Грузии уже несколько раз переносило дату возобновления регулярного международного авиасообщения. Согласно последнему решению, ограничение на международное регулярное авиасообщение продлили до 31 октября этого года включительно.

Из Тбилиси в виде исключения сейчас выполняются регулярные рейсы в Мюнхен, Париж и Ригу. Грузия представила безусловное право на въезд на свою территорию гражданам и резидентам пяти стран – Германии, Франция, Латвии, Литвы и Эстонии. Обязательным остается карантин для граждан Грузии, которые возвращаются на родину.