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Нодико Татишвили

Грузинский певец Нодико Татишвили заразился коронавирусом

Photo: Nodiko Tatishvili / FB
Общество
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Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2406)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201015/249715222/Gruzinskiy-pevets-Nodiko-Tatishvili-zarazilsya-koronavirusom.html

На прошлой неделе о своем диагнозе COVID-19 заявил еще один исполнитель, победитель третьего сезона популярного телешоу X-Factor Georgia Авто Абесламидзе из Батуми

ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Грузинскому певцу Нодико Татишвили диагностировали коронавирус: артист переносит вирус бессимптомно и лечится дома, сообщает телеканал Rustavi 2.

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Популярный эстрадный исполнитель решил пройти тест на COVID-19 после контакта с одним из зараженных. По словам Татишвили, узнав о своем положительном тесте, он не покидал квартиру.

"Я контактировал с одной женщиной, но физически мы не находились близко, мы даже не пожали друг другу руки. Температура у нее появилась позже, на второй день подтвердили коронавирус. Я по своему решению перешел на самоизоляцию", – рассказал журналистам Нодико.

Татишвили отмечает, что сделал тест дважды – в обоих случая ответ был положительным. Певец говорит, что чувствует себя неплохо, но есть небольшая температура.

Напомним, что суточный показатель новых случаев заражения коронавирусом в Грузии продолжает расти – число выявленных новых случаев за последние сутки увеличилось на 919.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2406)


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