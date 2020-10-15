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Кафе и рестораны грузинской кухни в историческом центре Тбилиси

В Тбилиси запретили работу ночных ресторанов

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2406)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201015/249715277/V-Tbilisi-zapretili-rabotu-nochnykh-restoranov.html

Власти Грузии приняли решение ввести ограничения в связи с ухудшением эпидситуации в стране

ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Рестораны в Тбилиси, а также в регионе Имерити на западе страны не смогут принимать посетителей в ночное время, заявил премьер-министр Георгий Гахария в четверг.

С начала сентября эпидемиологическая ситуация в Грузии резко ухудшилась. За последние сутки было выявлено 919 случаев заражения COVID-19. Это абсолютный антирекорд в стране с начала пандемии, до этого этот показатель колебался в районе 500-600.

"Мы приняли решение в Тбилиси и Имерети с завтрашнего дня работа ресторанов и всех развлекательных учреждений будет ограничена с 22:00 часов. Это решение, которое позволит замедлить скорость распространения вируса", – заявил Гахария.

Глава правительства отметил, что этих мер недостаточно и главное сейчас, чтобы каждый житель страны проявил ответственность – носил маски и соблюдал дистанцию.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2406)
Теги:
Тбилиси, Коронавирус COVID-2019


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