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Автобус на обной из улиц Батуми

Общественный транспорт в Аджарии заработает с 19 октября

© Sputnik / Olga Kiknavelidze
Общество
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Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2406)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201015/249715498/Obschestvennyy-transport-v-Adzharii-zarabotaet-s-19-oktyabrya.html

Власти Грузии решили ослабить ограничения в Аджарии в связи с улучшением эпидемиологической ситуации

ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Общественный и междугородний транспорт в черноморском крае Аджария возобновит работу с 19 октября, сообщил премьер-министр Грузии Георгий Гахария после заседания правительства в четверг.

Движение общественного транспорта в Аджарии запрещено с 24 сентября на фоне резкого увеличения случав COVID-19. Тогда же ресторанам и другим развлекательным заведениям запретили работать в ночное время, а школьников и студентов перевели на дистанционное обучение.

"Общественный транспорт, в том числе междугородний, заработает в Аджарии с 19 октября. Кроме того, в Аджарии сохранятся ограничения на образовательный процесс, а также ограничения на рестораны и развлекательные заведения", - сказал Гахария.

Что касается высших учебных заведений, то в тех случаях, где возможно перевести студентов на дистанционное обучение, это ограничение будет сохранено.

Глава правительства объяснил, что власти приняли такое решение после консультаций с эпидемиологами в связи с улучшением эпидситуации в Аджарии.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2406)


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