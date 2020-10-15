Общественный транспорт в Аджарии заработает с 19 октября

Власти Грузии решили ослабить ограничения в Аджарии в связи с улучшением эпидемиологической ситуации

ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Общественный и междугородний транспорт в черноморском крае Аджария возобновит работу с 19 октября, сообщил премьер-министр Грузии Георгий Гахария после заседания правительства в четверг.

Движение общественного транспорта в Аджарии запрещено с 24 сентября на фоне резкого увеличения случав COVID-19. Тогда же ресторанам и другим развлекательным заведениям запретили работать в ночное время, а школьников и студентов перевели на дистанционное обучение.

"Общественный транспорт, в том числе междугородний, заработает в Аджарии с 19 октября. Кроме того, в Аджарии сохранятся ограничения на образовательный процесс, а также ограничения на рестораны и развлекательные заведения", - сказал Гахария.

Что касается высших учебных заведений, то в тех случаях, где возможно перевести студентов на дистанционное обучение, это ограничение будет сохранено.

Глава правительства объяснил, что власти приняли такое решение после консультаций с эпидемиологами в связи с улучшением эпидситуации в Аджарии.