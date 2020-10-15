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Тбилисский государственный университет

Когда в вузах Грузии возобновится учеба? Премьер назвал дату

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Sputnik Грузия
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Решением правительства, учеба в вузах страны начнется, как планировалось ранее, с 19 октября, но рекомендовано максимально использовать дистанционный метод обучения

ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Учебный процесс в высших учебных заведениях Грузии, несмотря на резкий рост числа инфицированных коронавирусом в стране, возобновится с 19 октября, заявил премьер-министр Георгий Гахария после заседания правительства.

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"Согласно нашему плану, учебный процесс в вузах должен возобновиться с 19 октября, и это решение остается в силе. Высшим учебным заведениям рекомендовано, где это будет возможно, перейти на дистанционное обучение. Но там, где это невозможно - лабораторное и практическое обучение проводить в аудиториях", - заявил Гахария.

Базисные права граждан на образование не должны быть ограничены, и будет сделано все, чтобы эти направления - вузы, школы, детские сады - были максимально защищены, отметил Гахария.

© CC0 / Pixabay
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"Поэтому, министерство образования получила соответствующие задания обеспечить стандартны безопасности и в школах, и в вузах на высшем уровне", - заявил премьер.

По словам Гахария, все должны понимать, что маски еще один год будут неотъемлемой частью нашей повседневности.

"Я еще раз хочу призвать как наших граждан, а также все частные организации соблюдать эти правила. Дело касается торговых организаций и торговых учреждений… Мы максимально должны перейти на дистанционную работу, где есть возможность этого", - отметил глава правительства.

Вместе с тем Гахария еще раз заверил, что система здравоохранения справляется с пандемией и проблем с госпитализации и лечения инфицированных.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2406)


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