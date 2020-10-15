"Лицензированных врачей не хватает" - глава Минздрава о дефиците медиков

ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. В Грузии наблюдается дефицит лицензированных медиков, задействованных в борьбе с COVID-19, об этом заявила глава министерства здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе.

Нужно готовиться в худшему – суточный показатель по COVID-19 в Грузии может превысить 1000 >>>

Глава ведомства подчеркнула, что специалистов не хватает не с точки зрения качества медперсонала, а с точки зрения наличия у врачей необходимой лицензии.

"Нам необходим не только фонд коек. Мы должны принять к сведению, какие есть возможности у Грузии с точки зрения наличия врачей, чтобы управлять количеством пациентов. Опираясь именно на это, мы пытаемся сдержать, отсрочить распространение вируса. Потому что есть риск того, что общее число заболевших будет большое", – отметила Тикарадзе.

В масштабах всей Грузии в больницах и карантинных зонах будет мобилизовано около 10 тысяч коек для лечения COVID-19, подчеркнула Тикарадзе.

Суточный показатель новых случаев заражения коронавирусом в Грузии продолжает расти – число выявленных новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки увеличилось на 919. Это абсолютный рекорд суточного прироста в Грузии с начала пандемии. Прошлый антирекорд был поставлен накануне – 680 случаев.

По данным официального сайта StopCov, с начала эпидемии в Грузии выявлено 14 440 инфицированных. Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 208 человек, с начала пандемии вылечились 7 367 пациентов. Скончались – 113 (плюс 4 за сутки).

К этому времени активных случаев коронавируса в Грузии 6 960. В карантине в данное время находятся 5 721 человек, в стационарах – 836, еще 1 090 – в ковид-гостиницах. 41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран. Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.