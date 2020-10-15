Создание полевых госпиталей в Грузии не планируется - премьер

Госпитальный сектор страны пока справляется с наплывом инфицированных, однако тем не менее идет мобилизация дополнительных коек

ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. В планы правительства не входит создание полевых госпиталей, так как система здравоохранения сегодня готова принимать увеличенное число инфицированных и адекватно их лечить, заявил на брифинге премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

По его словам, в системе здравоохранения в этом плане нет дефицита.

"Сегодня система здравоохранения готова, сегодня в системе здравоохранения нет дефицита. Могут существовать определенные временные задержки, это компонент перестановки, который займет один день", - сказал премьер.

Он сообщил, что сейчас в системе здравоохранения идет мобилизация дополнительных коек, на что уйдет не более одного дня.

Премьер также подготовил граждан к тому, что в ближайшие дни суточный показатель количества инфицированных коронавирусом в стране может перевалить за тысячу. При этом он отметил, что у правительства есть последовательный план управления вирусом.