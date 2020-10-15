16:39 15 Октября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7968
  • 100 RUB4.1781
  • USD3.2209
Поиск
LIVE:
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария

Создание полевых госпиталей в Грузии не планируется - премьер

photo: Government of Georgia / FB
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2406)
27 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201015/249716778/Sozdanie-polevykh-gospitaley-v-Gruzii-ne-planiruetsya---premer-.html

Госпитальный сектор страны пока справляется с наплывом инфицированных, однако тем не менее идет мобилизация дополнительных коек

ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. В планы правительства не входит создание полевых госпиталей, так как система здравоохранения сегодня готова принимать увеличенное число инфицированных и адекватно их лечить, заявил на брифинге премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

Ситуация в мире в связи с коронави
© photo: AFP 2020 / MARTIN BUREAU
Ситуация с коронавирусом в мире – последние данные на 15 октября

По его словам, в системе здравоохранения в этом плане нет дефицита.

"Сегодня система здравоохранения готова, сегодня в системе здравоохранения нет дефицита. Могут существовать определенные временные задержки, это компонент перестановки, который займет один день", - сказал премьер.

Он сообщил, что сейчас в системе здравоохранения идет мобилизация дополнительных коек, на что уйдет не более одного дня.

Премьер также подготовил граждан к тому, что в ближайшие дни суточный показатель количества инфицированных коронавирусом в стране может перевалить за тысячу. При этом он отметил, что у правительства есть последовательный план управления вирусом.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2406)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Празднование Светицховлоба во время пандемии коронавируса. Верующие у входа в храм Светицховели - термоскрининг
Светицховлоба на фоне коронавируса: как отмечают праздник во время пандемии
LIVE_СПУТНИК: Брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Прямая трансляция - Брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Коронавирус в Грузии: главное за сентябрь
Коронавирус в Грузии: главное за сентябрь
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться