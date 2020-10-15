"Господи, помоги!" - соцсети в Грузии взорвались после коронавирусного антирекорда

Многие пользователи Сети возмущаются, почему власти Грузии не вводят ограничения на фоне роста случаев COVID-19

ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Грузинские пользователи социальных сетей бурно отреагировали на новый антирекорд по суточному приросту случаев COVID-19 в стране.

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С начала сентября эпидемиологическая ситуация в Грузии резко ухудшилась. За последние сутки было выявлено 919 случаев заражения COVID-19. Это абсолютный антирекорд в стране с начала пандемии, до этого этот показатель колебался в районе 500-600.

Такое развитие событий вызвало бурю эмоций в Сети. Конечно, большинство комментариев и постов в социальных сетях – это чистые эмоции:

"Господи, помоги!", - пишет Марина Минасова.

"Нужно скорее объявить чрезвычайное положение и ограничить передвижение, собрание людей, а то так мы окажемся в очень плачевном положении. Виной тому то, что расслабилось министерство здравоохранения и народ самой собой, но больше Минздрав. Этим летом надо было тестировать въезжающих и выезжающих людей из Батуми. Так потеряли контроль на границах, а и в итоге все свалилось на шеи людей", - пишет Тамуна Картозия.

"Люди, вы еще сомневаетесь в том, что этот вирус существует? Соблюдайте правила, еще более тщательно соблюдайте гигиену и сидите дома, когда находитесь в зоне риска, не ходите с высоко поднятыми головами… Не имеет значения, это "корона" или острый респираторный вирус, чувство ответственности должно быть всегда", - призывает Шорена Кулиашвили.

"Почему власти не объявляют комендантский час?" - возмущаетя Кето Девдариани

"Когда пять случаев в день было, все закрыли, а сейчас что происходит?" - не доволен Ираклий Берелидзе-Рачвели.

Среди пользователей грузинского сегмента социальной сети Facebook нашлось немало скептиков. Даже сейчас, несмотря на столь устрашающие цифры, остаются люди, которые не верят в серьезность происходящего.

"Вирус и грипп всегда были и будут. Интересно, что свело с ума этот народ, ограничило их мышление, что люди не хотят, чтобы дети ходили в школы и вузы", - пишет Марина Чихладзе

Некоторые граждане высказывают мнение, что при такой эпидемиологической ситуации не стоит проводить парламентские выборы.

"Господи, в условиях такой пандемии, по-моему, не должны проводить выборы. Намного важнее здоровье", - считает Нино Самадашвили.

Тем не менее, ранее в четверг премьер Грузии заявил, что парламентские выборы в Грузии пройдут в срок - 31 октября. Однако глава правительства сообщил о новых ограничениях: рестораны в Тбилиси и регионе Имерети должны закрываться после 22:00 по тбилисскому времени.