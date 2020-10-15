В порт Батуми прибыл корабль ВМС Великобритании

Английский миноносец пробудет в порту Батуми до 18 октября и вместе с грузинской береговой охраной будет отрабатывать абордажные операции

ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Управление береговой охраны Пограничной полиции МВД Грузии принимает в грузинских территориальных водах военно-морской корабль ВМС Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, сообщает МВД на своем сайте в Facebok.

Как говорится в сообщении, визит направлен на углубление сотрудничества между двумя странами в области обороны и безопасности.

В рамках визита, на корабле ВМС Великобритании запланирована оценка второго уровня (SEL-2) сертификационной программы НАТО абордажных групп береговой охраны Грузии.

Делегацию возглавляет командир корабля Джайлс Палини. В порту Батуми гостей встречали директор Департамента береговой охраны Грузии капитан Рамаз Папидзе, исполняющий обязанности мэра Батуми Арчил Чиковани и военный атташе Великобритании в Грузии подполковник Энтони Брамвелл.

Это первый визит британского эскадронного миноносца противовоздушной обороны HMS DRAGON в территориальные воды Грузии.

Корабль ВМС Великобритании покинет порт Батуми 18 октября.