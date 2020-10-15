20:08 15 Октября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7968
  • 100 RUB4.1781
  • USD3.2209
Поиск
В реанимационном отделении, архивное фото

В Батуми в ковид-отеле скончалась инфицированная COVID-19 женщина

© CC0 / Pixabay / engin_akyurt
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2408)
73801
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201015/249718581/V-Batumi-v-kovid-otele-skonchalas-infitsirovannaya-COVID-19-zhenschina.html

В Грузии резко возросли показатели как суточного прироста зараженных, так и смертности с диагнозом COVID-19

ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. В одной из ковид-гостиниц Батуми (регион Аджария) скончалась 41-летняя инфицированная коронавирусом женщина, сообщает Первый канал. Это самая "молодая" смерть от COVID-19, которая зафиксирована на данный момент в Грузии.

Причина смерти не только COVID-19 – подробности о жертвах коронавируса в Грузии >>>

Данную информацию подтвердила замминистра здравоохранения Грузии Тамара Габуния. "Это была внезапная смерть. Вчера ночью с ней говорили члены семьи, врачи. Предположительно, место имело тромбозное осложнение", - сказала Габуния.

За минувшие сутки сообщалось о смерти четверых инфицированных коронавирусом пациентов. В Грузии за последние сутки выявили 919 новых случаев коронавирусной инфекции, из них на Тбилиси приходится 366 случаев, а в Аджарии 286.

 

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2408)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Празднование Светицховлоба во время пандемии коронавируса. Верующие у входа в храм Светицховели - термоскрининг
Светицховлоба на фоне коронавируса: как отмечают праздник во время пандемии
Нет денег? Есть креатив! Самые смешные предвыборные ролики в Грузии - видео
Нет денег? Есть креатив! Самые смешные предвыборные ролики в Грузии - видео
Коронавирус в Грузии: главное за сентябрь
Коронавирус в Грузии: главное за сентябрь
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться