В Батуми в ковид-отеле скончалась инфицированная COVID-19 женщина

В Грузии резко возросли показатели как суточного прироста зараженных, так и смертности с диагнозом COVID-19

ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. В одной из ковид-гостиниц Батуми (регион Аджария) скончалась 41-летняя инфицированная коронавирусом женщина, сообщает Первый канал. Это самая "молодая" смерть от COVID-19, которая зафиксирована на данный момент в Грузии.

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Данную информацию подтвердила замминистра здравоохранения Грузии Тамара Габуния. "Это была внезапная смерть. Вчера ночью с ней говорили члены семьи, врачи. Предположительно, место имело тромбозное осложнение", - сказала Габуния.

За минувшие сутки сообщалось о смерти четверых инфицированных коронавирусом пациентов. В Грузии за последние сутки выявили 919 новых случаев коронавирусной инфекции, из них на Тбилиси приходится 366 случаев, а в Аджарии 286.