Сотрудники полиции будут проверять масочный режим в Тбилисском метро

Сотрудники полиции будут контролировать соблюдение масочного режима в тбилисском метрополитене и штрафовать не подчиняющихся закону

ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. У всех станций тбилисского метрополитена полицейские будут проверять соблюдение масочного режима, говорится на сайте МВД Грузии.

В последние дни Тбилиси стал главным эпицентром коронавируса из-за чего власти приняли решение ограничить работу ресторанов и ночных клубов с 22:00. Кроме того, эпидемиологи рекомендовали гражданам строго соблюдать масочный режим и на улице. В закрытых помещениях и транспорте ношение маски обязательно.

Согласно сообщению, сотрудники полиции будут контролировать соблюдение масочного режима в тбилисском метрополитене и штрафовать неподчиняющихся закону.

Штраф за не соблюдение масочного режима составляет 20 лари.