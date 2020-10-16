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Городской транспорт. Станция метро Вокзальная площадь. Полиция дежурит у входа в масках

Сотрудники полиции будут проверять масочный режим в Тбилисском метро

© Sputnik / Alex Shlamov
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201016/249720512/Sotrudniki-politsii-budut-proveryat-masochnyy-rezhim-v-Tbilisskom-metro.html

Сотрудники полиции будут контролировать соблюдение масочного режима в тбилисском метрополитене и штрафовать не подчиняющихся закону

ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. У всех станций тбилисского метрополитена полицейские будут проверять соблюдение масочного режима, говорится на сайте МВД Грузии.

Городской транспорт. Станция метро Вокзальная площадь. Полиция дежурит у входа в масках
© Sputnik / Alex Shlamov
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В последние дни Тбилиси стал главным эпицентром коронавируса из-за чего власти приняли решение ограничить работу ресторанов и ночных клубов с 22:00. Кроме того, эпидемиологи рекомендовали гражданам строго соблюдать масочный режим и на улице. В закрытых помещениях и транспорте ношение маски обязательно.

Согласно сообщению, сотрудники полиции будут контролировать соблюдение масочного режима в тбилисском метрополитене и штрафовать неподчиняющихся закону.

Штраф за не соблюдение масочного режима составляет 20 лари.



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