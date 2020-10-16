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Рестораны и кафе. Коронавирус вызвал кризис в туристическом и ресторанном бизнесе

Гуляем до десяти - рестораны в Тбилиси перешли на укороченный режим работы

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Коронавирус в Грузии: последние новости (2411)
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https://sputnik-georgia.ru/society/20201016/249721335/Gulyaem-do-desyati---restorany-v-Tbilisi-pereshli-na-ukorochennyy-rezhim-raboty.html

Ухудшение эпидемиологической ситуации в стране вынудило правительство Грузии прибегнуть к новым ограничениям

ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Рестораны в Тбилиси, а также в регионе Имерети на западе страны с пятницы не смогут принимать посетителей после десяти вечера.

Решение о введении новых ограничений в зонах, где зафиксирована вспышка коронавируса, правительство Грузии приняло накануне.

С начала сентября эпидемиологическая ситуация в Грузии резко ухудшилась. За последние сутки было выявлено 919 случаев заражения COVID-19. Это абсолютный антирекорд в стране с начала пандемии, до этого суточный показатель инфицирования колебался в пределах 500-600.

Штраф за нарушение новых правил составит две тысячи лари для физических лиц и 10 тысяч - для юридических.

Исполнение нового ограничения будут контролировать инспекция труда, национальное агентство продовольствия и министерство внутренних дел Грузии.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2411)


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