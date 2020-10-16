Тбилисский госуниверситет определился с режимом работы

Администрация вуза приняла решение комбинировать очные занятия с дистанционными, чтобы свести к минимуму распространение коронавируса среди студентов

ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. С 19 октября в Тбилисском государственном университете имени И. Джавахишвили теоретические курсы будут проводиться в дистанционном режиме, а лабораторные и практические - в аудиториях, говорится в заявлении на сайте ТГУ.

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Учебный процесс в высших учебных заведениях Грузии, несмотря на резкий рост числа инфицированных коронавирусом в стране, возобновится с 19 октября, заявил накануне премьер-министр Георгий Гахария. В каком режиме будет проходить учебный процесс, должны выбрать сами вузы.

Что касается ТГУ, то университет выбрал гибридную модель обучения.

"В случае необходимости, исходя из эпидситуации, возможно практический компонент будет запланирован на более безопасное время. Расписание практических и лабораторных занятий и другую информацию, связанную с учебным процессом, студенты получат дополнительно", - говорится в заявлении.

В заявлении также отмечено, что вуз учтет рекомендации Минобразования и Минздрава страны.

Тбилисский госуниверситет является самым большим вузом в стране, в котором учатся 22 тысячи студентов и работает около пяти тысяч академического и административного персонала. Только в текущем семестре в вузе читают 2 813 учебных курсов, отмечено в заявлении.

С начала сентября в стране наблюдается ухудшение эпидситуации - суточный прирост инфицированных выражается в трехзначной цифре.

Несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации, правительство Грузии не намерено объявлять в стране чрезвычайное положение и карантин.

Согласно данным на утро 15 октября правительственного сайта StopCov, в Грузии коронавирус диагностирован у 14 440 человек. Выздоровели 7 367 пациентов, 113 скончались.