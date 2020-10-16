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Учеба в вузах в период пандемии – Минобразования Грузии дает рекомендации

© photo: Sputnik / Aleksey Malgavko
Общество
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Темы:
Образование в Грузии (499)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201016/249722539/Ucheba-v-vuzakh-v-period-pandemii--Minobrazovaniya-Gruzii-daet-rekomendatsii.html

Вузам разных регионов страны, в зависимости от эпидемиологической ситуации, рекомендован наиболее оптимальный режим обучения

ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. В Тбилиси, Кутаиси (Имерети), Зугдиди и Поти (Самегрело - Земо Сванети) высшие учебные заведения Грузии с 19 октября начнут проводить лабораторные и практические занятия в аудиториях с соблюдением всех рекомендации Минздрава страны, говорится в заявлении Минобразования.

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Что касается теоретической части занятий, то они в этих городах будут вестись дистанционно. Университеты сами предоставят студентам информацию об учебном процессе и расписании.

Что касается региона Аджарии, то там университеты продолжат учебный процесс в дистанционном режиме.

В Гори (Шида Картли), Телави (Кахети), Ахалцихе (Самцхе-Джавахети) университеты продолжат учебный процесс в обычном режиме.

კარლსრიხის ეკლესია
© CC BY 2.0 / Aapo Haapanen / Karlskirche
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Уже известно, что главный вуз страны Тбилисский государственный университет имени И. Джавахишвили выбрал гибридную модель обучения. В частности, с 19 октября теоретические занятия будут вестись в дистанционном режиме, а лабораторные и практические - в аудиториях.

По решению координационного межведомственного совета Грузии с 19 октября в университетах страны студенты поэтапно будут возвращаться в аудитории.

С начала сентября в стране наблюдается ухудшение эпидситуации - суточный прирост инфицированных выражается в трехзначной цифре.

Несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации, правительство Грузии не намерено объявлять в стране чрезвычайное положение и карантин.

Согласно последним данным правительственного сайта StopCov, в Грузии коронавирус диагностирован у 15 327 человек. Выздоровели 7 613 пациентов, 124 скончались.

Темы:
Образование в Грузии (499)


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