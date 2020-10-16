Число новых случаев коронавируса в Грузии увеличилось за сутки на 887

ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 887, скончались 11 человек.
По данным официального сайта StopCov, общее количество зараженных в стране составляет 15 327.
Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 246 человек, с начала пандемии вылечились 7 613 пациентов. Скончались 124.
В карантине в данное время находятся 5 721 человек, в стационарах – 836, в ковид-гостиницах – 1 090.
41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.
Предыдущий суточный показатель инфицированных в стране составлял 919.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.