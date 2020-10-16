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Бригада Скорой помощи 112 на выезде. В Грузии борются с коронавирусом. Введен режим ЧП

Число новых случаев коронавируса в Грузии увеличилось за сутки на 887

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2411)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201016/249722819/Chislo-novykh-sluchaev-koronavirusa-v-Gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-887.html

За последние 24 часа жертвами коронавируса стали 11 человек, из ковид-клиник страны выписаны 246 пациентов, а с начала пандемии вылечились 7 613 человек

ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 887, скончались 11 человек.

По данным официального сайта StopCov, общее количество зараженных в стране составляет 15 327.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 246 человек, с начала пандемии вылечились 7 613 пациентов. Скончались 124.

В карантине в данное время находятся 5 721 человек, в стационарах – 836, в ковид-гостиницах – 1 090.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Предыдущий суточный показатель инфицированных в стране составлял 919.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2411)


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