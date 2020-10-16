В Грузии за сутки скончалось рекордное число пациентов с COVID-19

Общее число пациентов, скончавшихся от коронавирусной инфекции в Грузии, достигло 124

ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. В Грузии за последние сутки от коронавирусной инфекции скончались 11 человек, сообщается на правительственном сайте StopCov.

Это самый высокий показатель смертности от COVID-19 в Грузии с начала пандемии.

Где больше инфицированных? Ковид-география Грузии>>

Пять инфицированных коронавирусом пациентов скончались в Тбилиси, трое – в Батуми, двое – в регионе Имерети и один – в городе Гори (Шида Картли).

В Батуми скончались 63-летний мужчина и 55-летняя женщина. Один пациент скончался в Республиканской клинической больнице, а вторая – в Медицинском центре Батуми.

В Имерети скончалась 83-летняя женщина. Пациентку доставили из Кутаиси в клинику Терджола. Она скончалась спустя десять минут после доставки в клинику. У женщины были хронические заболевания и ее состояние было тяжелым.

Подробностей о других скончавшихся пока нет.

Общее количество зараженных в стране составляет 15 327, больше половины из них выздоровели. Скончались с начала пандемии 124 пациента с COVID-19.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.