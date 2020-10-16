Аджария вновь стала горячей ковид-точкой в Грузии

За последние сутки в регионе выявлено 342 новых случая коронавируса, а вылечились 169 пациентов, лечатся в местных клиниках 567 инфицированных

ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. В клиниках Аджарии лечатся 567 инфицированных коронавирусной инфекции пациентов, из них 15 – это несовершеннолетние и 26 – беременные женщины, сообщает Минздрав автономии.

За сутки в Аджарии выявлено 342 новых случая коронавируса, вылечились 169 пациентов. В целом, количество выздоровевших в регионе составляет 4 721. В реанимации в данный момент находятся 55 человек.

В Аджарии 46 свободных коек в госпитальном секторе, но как заявляют в Минздраве, эта цифра в течение дня меняется.

В ковид-гостницах в Аджарии находятся 822 человека, из них более 70 – несовершеннолетние. Дома лечатся 1,2 тысячи пациентов. Всего в регионе около 2,4 тысячи инфицированных. В Аджарии в целом от коронавируса скончался 61 пациент.

Общее количество зараженных в стране, по последним данным, составляет 15 327. Вылечились 7 613 пациентов. Скончались 124.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.