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Грузинские регбисты заразились коронавирусом

photo: Georgian Rugby / FB
Общество
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Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2416)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201016/249724031/Gruzinskie-regbisty-zarazilis-koronavirusom.html

Спортсмены играют в разных командах, поэтому оба клуба полным составом перешли в режим самоизоляции

ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Двум регбистам "Большой десятки" чемпионата Грузии диагностировали коронавирус, сообщает официальный сайт Союза регби Грузии.

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Спортсмены играют в разных командах, поэтому оба клуба полным составом перешли в самоизоляцию. По информации руководителя медицинской службы союза регбистов Грузии, карантин спортсменов продлится 12 дней. 

"Есть бессимптомные формы и, предположительно, такая форма вируса была обнаружена у наших игроков. Этот вирус зафиксирован в двух командах. Соответственно, команда в полном составе должна перейти в самоизоляцию на 12 дней", - заявил руководитель медицинской службы союза регбистов Бесик Чадунели.

На данный момент имена инфицированных регбистов не называются.

Общее количество зараженных в стране составляет 15 327, больше половины из них выздоровели. Скончались с начала пандемии 124 пациента с COVID-19.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2416)
Теги:
регби, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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