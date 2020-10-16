Крупнейший торговый центр "Тбилиси централ" возобновил работу

Все брендовые магазины в "Тбилиси централе", кроме "золотой биржи", открыты и торгуют в обычном режиме, на входе в центр всем покупателям проводится термоскрининг

ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Один из крупнейших торговых центров в столице "Тбилиси централ" возобновил свою работу в привычном режиме, об этом сообщили корреспонденту Sputnik Грузия в службе информационной поддержки торгового центра.

Что касается работы так называемой "золотой биржи", которая расположена на одном из этажей центра, несколько сотрудников которой заразились коронавирусом, она будет закрыта до конца месяца, подчеркнул сотрудник информационной поддержки. Если эпидемиологическая ситуация не ухудшится, то самый крупный столичный рынок золота возобновит свою работу с начала ноября.

"Тбилиси централ", в котором работают несколько брендовых магазинов, несколько дней назад был закрыт на масштабные дезинфекционные работы.