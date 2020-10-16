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Коронавирус в Грузии - пассажиры в автобусе в масках

Что нужно делать тем, кто контактировал с инфицированными COVID-19 – советы эпидемиологов

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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https://sputnik-georgia.ru/society/20201016/249725165/Chto-nuzhno-delat-tem-kto-kontaktiroval-s-infitsirovannymi-COVID-19---sovety-epidemiologov.html

В случае контакта все может обойтись, если вести себя правильно и следовать советам специалистов и медиков

ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии дает советы, как должны вести себя те, кто контактировал  с инфицированными коронавирусом.

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Специалисты центра советуют контактам инфицированных оставаться в самоизоляции 12 дней после контакта. Все эти дни они не должны ходить в школу, на работу, за покупками, не ездить в общественным транспортом, не принимать гостей. В том случае, если невозможно изолироваться от членов семьи, то в целях безопасности нужно носить маску и соблюдать дистанцию – минимум один метр.

Также эпидемиологи призывают контакты инфицированных в день два раза мерить температуру. В случае возникновения любых симптомов (температура, кашель, затрудненное дыхание) нужно немедленно позвонить на "112" или обратиться к семейному врачу.

При этом специалисты настоятельно советуют всем часто мыть руки – минимум 20 секунд с мылом или дезинфицировать их раствором, содержащим спирт. Также важно часто дезинфицировать поверхности.

По официальным данным, с начала пандемии к 16 октября общее число инфицированных коронавирусом в стране составляет 15 327. Вылечились 7 613 пациентов. Скончались 124.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

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Коронавирус в Грузии: последние новости (2418)


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