16:18 16 Октября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7806
  • 100 RUB4.1413
  • USD3.2249
Поиск
Леван Варшаломидзе

Отец грузинского политика скончался от коронавируса

photo : Levan Varshalomidze / FB
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2418)
23411
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201016/249725653/Otets-gruzinskogo-politika-skonchalsya-ot-koronavirusa.html

У 81-летнего Гурама Варшаломидзе были сопутствующие заболевания, медикам не удалось спасти его жизнь

ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Отец одного из лидеров бывшей правящей партии "Единое национальное движение" Левана Варшаломидзе скончался от коронавирусной инфекции, сообщает телекомпания Imedi.

Мячи Кубка мира по регби 2019 в Японии
photo: Georgian Rugby / FB
Грузинские регбисты заразились коронавирусом

По распространившейся информации, у 81-летнего Гурама Варшаломидзе были сопутствующие заболевания. Коронавирус ему диагностировали несколько дней назад.

Гурам Варшаломидзе в 1991-1993 годах был председателем кабинета министров Аджарской автономной республики.

По официальным данным, с начала пандемии коронавирус в Грузии выявили у 15 327 человек, больше половины из них выздоровели, скончались 124 пациента.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2418)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Чем удивил новый iPhone 12 - фото презентации гаджета
Что заявил Ильхам Алиев по проблеме Карабаха - полная версия видео
Что заявил Ильхам Алиев по проблеме Карабаха - полная версия видео
Коронавирус в Грузии: главное за сентябрь
Коронавирус в Грузии: главное за сентябрь
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться