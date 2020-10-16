Отец грузинского политика скончался от коронавируса

У 81-летнего Гурама Варшаломидзе были сопутствующие заболевания, медикам не удалось спасти его жизнь

ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Отец одного из лидеров бывшей правящей партии "Единое национальное движение" Левана Варшаломидзе скончался от коронавирусной инфекции, сообщает телекомпания Imedi.

По распространившейся информации, у 81-летнего Гурама Варшаломидзе были сопутствующие заболевания. Коронавирус ему диагностировали несколько дней назад.

Гурам Варшаломидзе в 1991-1993 годах был председателем кабинета министров Аджарской автономной республики.

По официальным данным, с начала пандемии коронавирус в Грузии выявили у 15 327 человек, больше половины из них выздоровели, скончались 124 пациента.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.