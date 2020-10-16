В Грузии около 10 тысяч учеников начальных классов выбрали учебу онлайн

Случаи ковид-заражений в учебных заведениях страны встречаются все чаще, поэтому министерство образования предлагает школьникам альтернативные формы учебы

ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. В условиях пандемии коронавируса в Грузии из 130 тысяч учеников 1-6 классов около 10 тысяч выбрали режим дистанционного обучения, заявила замминистра образования, науки, культуры и спорта страны Эка Дгебуадзе.

Минобразования дало возможность родителям учеников начальных классов самим выбирать - отправить детей в школу или же остаться на онлайн-обучении. Ученики с седьмого класса и старше продолжают учебу в дистанционном режиме.

В четырех городах Грузии – в Тбилиси, Зугдиди (регион Самегрело-Земо Сванети), Рустави (Квемо Картли) и Кутаиси (Имерети), где учебный процесс в школах возобновился с 1 октября, зафиксировано 132 422 ученика.

Из-за ухудшения эпидситуации и выявления случаев COVID-19 в данных городах 20 школ перешли полностью на дистанционное обучение. Кроме этого, на дистанционное обучение перешли отдельные классы 55 школ этих городов.

"Мы неоднократно рассказывали, как готовилась система образования к тому, чтобы вернуться в классы, и какую огромную работу в этом направлении проделало министерство образования вместе с другими ведомствами. Так что в тех школах, в которых подтверждается факт инфицирования коронавирусом, сразу вводятся точечные ограничения", - отметила Дгебуадзе.

В подобных случаях школа сразу связывается с Национальным центром по контролю заболеваний и общественного здоровья и действует с учетом полученных рекомендаций. В школах проводят дезинфекцию, в случае необходимости все педагоги и ученики переходят в самоизоляцию, а учеба продолжается в дистанционном режиме.

"Факты ковид-инфицирования выявляются среди учеников и учителей. Но могу вам сказать, что система управляет этими процессами и доступность к образованию гарантирована для каждого ученика", - добавила Дгебуадзе.

Что касается безопасности в школах, то с целью предотвращения распространения коронавируса к началу учебного года Минобразования обеспечило школы масками, бесконтактными термометрами, дезбарьерами и достаточным запасом жидкости для дезинфекции поверхностей.