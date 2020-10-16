В Тбилиси начинается строительство нового здания для Общественного вещателя Грузии

Проект, каким будет новое здание Первого канала на улице Политковской, выбирали зрители, голосуя в Facebook за предложенные варианты

ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Начинается закладка фундамента нового здания Общественного вещателя Грузии - соглашение о первой фазе строительства подписали генеральный директор Первого канала Тинатин Бердзенишвили и директор ООО "Даги" Михаил Шарангия.

Как сообщает Первый канал, первый этап проекта включает конструкционную и архитектурную часть строительства.

Компания "Даги" выиграла тендер, объявленный Первым каналом в июне 2020 года. Новое здание телекомпании расположится на площадью около двух гектаров.

"Мы надеемся, что реальное преобразование канала началось именно сегодня, с этого проекта", - сказала Тинатин Бердзенишвили.

Новое здание ОВГ будет строиться по тому проекту, который выбрали зрители. После того, как в мае 2020 года мэрия Тбилиси выдала разрешение на строительство, администрация телеканала предложила публике выбрать дизайн и визуального оформление нового здания в Facebook. И этот выбор был сделан.

Новое здание Общественного вещателя строится на улице Политковской в Ваке-Сабурталинском районе столицы. Ориентировочная стоимость проекта - 46,8 миллиона лари (15 миллионов долларов). Под строительство выделено два гектара земли.

Нынешнее здание ОВГ на улице Костава находится в аварийном состоянии. Попечительский совет еще в 2017 году обратился в министерство экономики выделить участок под новое здание.