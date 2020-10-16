В Тбилиси, не успев открыться, уже закрылись 20 детских садов

Чаще всего причиной закрытия становится инфицирование персонала, но есть уже и случаи заражения коронавирусом детей

ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. В Тбилиси с 12 октября, со дня возобновления учебно-воспитательного процесса в дошкольных учреждениях, из-за инфицирования коронавирусом сотрудников и воспитанников закрылись 20 детских садов, сообщает Первый канал.

В частности, шесть детских садов в Тбилиси прекратили работу из-за инфицирования персонала.

12 октября учебный процесс не возобновился в четырех детских садах. У персонала и воспитанников этих детских садов коронавирус выявили еще до начала учебно-воспитательного процесса. Затем к ним присоединились еще десять детских садов. Сегодня же стало известно о закрытии еще шести садиков в столице. В одном из них коронавирусом заразился ребенок.

В столице насчитывается около 180 государственных детских садов.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии к 16 октября общее количество выявленных случаев коронавируса в стране составляет 15 327. Вылечились 7 613 пациентов. Скончались 124.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.