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Маленький мальчик в одном из детских садов

В Тбилиси, не успев открыться, уже закрылись 20 детских садов

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2419)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201016/249726491/V-Tbilisi-ne-uspev-otkrytsya-uzhe-zakrylis-20-detskikh-sadikov.html

Чаще всего причиной закрытия становится инфицирование персонала, но есть уже и случаи заражения коронавирусом детей

ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. В Тбилиси с 12 октября, со дня возобновления учебно-воспитательного процесса в дошкольных учреждениях, из-за инфицирования коронавирусом сотрудников и воспитанников закрылись 20 детских садов, сообщает Первый канал.

Дети и COVID-19: как работают детсады Тбилиси в условиях пандемии
video : Sputnik / Natia Kvartskhava, Alex Shlamov
Дети и COVID-19: как работают детсады Тбилиси в условиях пандемии

В частности, шесть детских садов в Тбилиси прекратили работу из-за инфицирования персонала.

12 октября учебный процесс не возобновился в четырех детских садах. У персонала и воспитанников этих детских садов коронавирус выявили еще до начала учебно-воспитательного процесса. Затем к ним присоединились еще десять детских садов. Сегодня же стало известно о закрытии еще шести садиков в столице. В одном из них коронавирусом заразился ребенок.

В столице насчитывается около 180 государственных детских садов.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии к 16 октября общее количество выявленных случаев коронавируса в стране составляет 15 327. Вылечились 7 613 пациентов. Скончались 124.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2419)


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