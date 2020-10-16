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Эпидемия коронавируса - пассажиры в масках в автобусе

Коронавирус и прогнозы – что ждет Грузию?

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2420)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201016/249727652/Koronavirus-i-prognozy--chto-zhdet-Gruziyu.html

Вторая волна COVID-19 только разгоняется - пика нужно ждать к концу декабря, и только потом начнется спад, таков прогноз профессора Пхакадзе

ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Советник генерального секретаря ООН и Глобального альянса вакцин и иммунизации, профессор Георгий Пхакадзе предполагает, что пика вторая волна коронавирусной инфекции достигнет в конце декабря.

Курорт Новый Гудаури
photo: courtesy of RedCo
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Как он заявил в интервью ТВ Rustavi-2, данные предположения основаны на прогнозах по "испанке", которая свирепствовала в мире 1918-1919 годах, и других вирусов. Пхакадзе отметил, что развитие волн "испанки" и COVID-19 очень похожи друг на друга.

"Если посмотреть на время, то абсолютное совпадение один в один. Начинается в октябре, в конце декабря будет пик, с конца декабря уже снижается. И третья, небольшая волна будет, приблизительно, в апреле-мае", - заявил Пхакадзе.

В Грузии резко увеличилось количество новых случаев коронавируса. По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии к 16 октября в стране выявлено 15 327 случаев инфицирования, из них вылечились 7 613 пациентов, скончались 124.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2420)


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