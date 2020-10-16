Армянский и азербайджанский священнослужители помолились за перемирие

Подобные службы будут проходить каждую субботу в Кафедральном соборе мира до тех пор, пока конфликт между Баку и Ереваном не закончится

ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. В Грузинской евангелистской баптистской церкви состоялась межконфессиональная литургия за мир на Кавказе.

На восемнадцатый день после начала армяно-азербайджанской войны в Кафедральном соборе мира вознесли совместную молитву о мире на Кавказе. В молитве приняли участие армянское и азербайджанское духовенство и их прихожане, а также священнослужители разных конфессий.

Молитвы читались из Евангелия и Корана на грузинском, армянском, езидском и арабском языках. Службу возглавил митрополит Тбилиси Малхаз Сонгулашвили, которому помогали шейх Миртаг Асадов и отец Нарек Кущян, представляющие азербайджанскую и армянскую общины.

В сообщение отмечается, что между армянскими и азербайджанскими духовными лицами встреча прошла в духе мира и согласия.

В конце богослужения священники сделали заявление, где пообещали проводить подобные службы каждую субботу в 19:00 до тех пор, пока конфликт между Баку и Ереваном не закончится.

Грузинский, азербайджанский, армянский и езидский священнослужители также призвали в это же самое время читать молитвы и все другие церкви.