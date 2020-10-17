Новый антирекорд: за сутки в Грузии выявили 958 случаев заражения коронавирусом

ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 958, скончались 11 человек.
Это абсолютный рекорд суточного прироста в Грузии с начала пандемии. Ранее эта цифра составляла 919.
По данным официального сайта StopCov, общее количество зараженных в стране составляет 16 285. К этому времени активных случаев коронавируса в Грузии 8 330.
Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 214 человек, с начала пандемии вылечились 7 827 пациентов. Скончались 128 человек.
В карантине в данное время находятся 5 900 человек.
41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.
Предыдущий суточный показатель инфицированных в стране составлял 887.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.