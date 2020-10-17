Ковид-география по регионам Грузии: где больше всего зараженных

ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Наибольшее число случаев коронавируса за последние сутки зафиксировано в Тбилиси, на втором месте Аджария, сообщила представитель тбилисской инфекционной больницы Марина Эндзеладзе на брифинге.
За последние сутки в Грузии было выявлено рекордное число случае инфицирования – 958.
"Число случаев прибавилось в Тбилиси – на сегодня 397 случаев. В Аджарии чуть сократилось – там 226, выросло также в Имерети – там 232 случая", – сказала Эндзеладзе.
|Регион
|Число новых случаев
|Самегрело – Земо Сванети
|27
|Квемо Картли
|20
|Мцхета-Мтианети
|15
|Шида Картли
|14
|Кахети
|13
|Самцхе-Джавахети
|8
|Гурия
|6
Что касается погибших, два человека скончались в Тбилиси, два – в Батуми, рассказала Эндзеладзе. Других подробностей пока нет. По ее словам, всего в Грузии сейчас более 70 пациентов в критическом состоянии.
Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля. На сегодняшний день число зараженных в стране составляет 16 285. К этому времени выздоровели 7 827 зараженных, скончались 128 человек.