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Прохожие идут по улице. Люди в масках. Снятие ограничений и открытие магазинов, кафе и ресторанов в столице Грузии

Ковид-география по регионам Грузии: где больше всего зараженных

© Sputnik / Viktor Kaminsky
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1366)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201017/249731729/Kovid-geografiya-po-regionam-Gruzii-gde-bolshe-vsego-zarazhennykh.html

"Красными зонами" в стране по-прежнему остаются Аджария и Тбилиси, наряду с ними особое внимание эпидемиологов приковано и к Имерти

ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Наибольшее число случаев коронавируса за последние сутки зафиксировано в Тбилиси, на втором месте Аджария, сообщила представитель тбилисской инфекционной больницы Марина Эндзеладзе на брифинге.

За последние сутки в Грузии было выявлено рекордное число случае инфицирования – 958.

"Число случаев прибавилось в Тбилиси – на сегодня 397 случаев. В Аджарии чуть сократилось – там 226, выросло также в Имерети – там 232 случая", – сказала Эндзеладзе.

Регион Число новых случаев
Самегрело – Земо Сванети 27
Квемо Картли 20
Мцхета-Мтианети 15
Шида Картли 14
Кахети 13
Самцхе-Джавахети 8
Гурия 6

Что касается погибших, два человека скончались в Тбилиси, два – в Батуми, рассказала Эндзеладзе. Других подробностей пока нет. По ее словам, всего в Грузии сейчас более 70 пациентов в критическом состоянии.

Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля. На сегодняшний день число зараженных в стране составляет 16 285. К этому времени выздоровели 7 827 зараженных, скончались 128 человек.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1366)
Теги:
Грузия, Коронавирус COVID-2019


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