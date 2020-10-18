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Число выявленных в Грузии за сутки инфицированных COVID-19 превысило тысячу человек

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1368)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201018/249736321/Chislo-vyyavlennykh-v-Gruzii-za-sutki-infitsirovannykh-COVID-19-prevysilo-tysyachu-chelovek.html

За последние 24 часа жертвами коронавируса стали восемь человек, из ковид-клиник страны выписаны 233 пациента, а с начала пандемии вылечились 8 060 человек

ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 192, скончались восемь человек.

Это абсолютный рекорд суточного прироста в Грузии с начала пандемии. Ранее эта цифра составляла 958.

Эпидемия коронавируса - пассажиры в масках в автобусе
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в Грузии выявлено 17 477 случаев заражения коронавирусом.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 233 человека, с начала пандемии вылечились 8 060 пациентов. Скончались 136 человек.

В карантине в настоящее время находятся 6 300 человек. 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1368)


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