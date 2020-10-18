Число выявленных в Грузии за сутки инфицированных COVID-19 превысило тысячу человек

ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 192, скончались восемь человек.
Это абсолютный рекорд суточного прироста в Грузии с начала пандемии. Ранее эта цифра составляла 958.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в Грузии выявлено 17 477 случаев заражения коронавирусом.
Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 233 человека, с начала пандемии вылечились 8 060 пациентов. Скончались 136 человек.
В карантине в настоящее время находятся 6 300 человек. 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.